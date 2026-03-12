Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    ЦБА: В 2025 году доля безналичных операций по зарплатным картам превысила 54%

    Финансы
    • 12 марта, 2026
    • 17:36
    ЦБА: В 2025 году доля безналичных операций по зарплатным картам превысила 54%

    Доля безналичных платежных операций, осуществленных в Азербайджане в 2025 году посредством зарплатных карт, составила 54,2%.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, доля безналичных операций в платежах, совершенных посредством социальных карт, за последние три года выросла на 9 процентных пунктов и достигла 20%.

    Отмечается, что среди владельцев зарплатных и социальных карт наблюдается рост привычки к использованию безналичных платежей.

    В рамках реализации "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы" в прошлом году совместно с государственными органами, банками, финтех-компаниями и международными организациями были осуществлены комплексные меры и реализованы общенациональные проекты в направлении расширения среды безналичных платежей в стране, повышения внедрения инновационных платёжных технологий, а также увеличения навыков безналичных платежей среди населения.

    Безналичные платежи Центральный банк Азербайджана
