ЦБА: В 2025 году доля безналичных операций по зарплатным картам превысила 54%

Доля безналичных платежных операций, осуществленных в Азербайджане в 2025 году посредством зарплатных карт, составила 54,2%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, доля безналичных операций в платежах, совершенных посредством социальных карт, за последние три года выросла на 9 процентных пунктов и достигла 20%.

Отмечается, что среди владельцев зарплатных и социальных карт наблюдается рост привычки к использованию безналичных платежей.

В рамках реализации "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы" в прошлом году совместно с государственными органами, банками, финтех-компаниями и международными организациями были осуществлены комплексные меры и реализованы общенациональные проекты в направлении расширения среды безналичных платежей в стране, повышения внедрения инновационных платёжных технологий, а также увеличения навыков безналичных платежей среди населения.