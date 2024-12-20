ЦБА утвердил Концепцию риск-ориентированного надзора

10:37

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) утвердил "Концепцию политики риск-ориентированного надзора", направленную на повышение эффективности контроля в финансовом секторе и минимизацию системных рисков.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, документ был разработан в рамках проекта "Модернизация финансового сектора", реализуемого совместно со Всемирным банком. Концепция основывается на передовой международной практике и обеспечит новый подход к надзору.

Основу концепции составляет система ARAS (Azerbaijan Risk Assessment System) — риск-ориентированный подход, предусматривающий раннее выявление рисков, связанных с деятельностью поднадзорных субъектов, оценку их процессов управления рисками, применение пропорциональных и превентивных мер надзора, соответствующих уровню выявленных рисков.

Реализация концепции будет сопровождаться внедрением современных технологий надзора (SupTech) и совершенствованием механизмов разрешения проблемных ситуаций в финансовом секторе.

Кроме этого, эта концепция направлена на достижение ряда задач, указанных в стратегии развития финансового сектора на 2024-2026гг.