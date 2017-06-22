ЦБА: Устойчивость курса маната повышается

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ До конца этого года не ожидается каких-либо существенных изменений в рамках макроэкономической политики, призванной обеспечить стабильность курс маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Позитивные изменения произошли в платежном балансе в первом квартале этого года, в годовом сравнении дефицит (-2,5 млрд долларов) сменился профицитом (0,7 млрд долларов). Профицит внешнеторгового баланса за последние 5 месяцев вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение этого периода нефтяной и ненефтяной экспорт увеличился, ненефтяной импорт снизился.

После перехода на режим плавающего валютного курса за последние 4 месяца предложение значительно превышает спрос на валютном рынке, устойчивость курса маната растет.

В целом, монетарная политика обеспечила управление ликвидностью в экономике и стабильную работу платежной системы.

Дальнейший экономический рост в этом году в значительной мере будет зависеть от ускорения структурных реформ, инвестиционной активности, возобновления финансового посредничества.