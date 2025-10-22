ЦБА: Стратегические валютные резервы за 20 лет увеличились более чем в 38 раз
22 октября, 2025
13:28
Стратегические валютные резервы Азербайджана за последние 20 лет увеличились более чем в 38 раз.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ЦБА Али Ахмедов на конференции парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Зампред отметил, что благодаря совместной политике ЦБА и правительства за последние 20 лет обеспечена макроэкономическая стабильность, а среднегодовая инфляция удерживается на однозначном уровне – около 6%.
