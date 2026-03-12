ЦБА: Стоимость транзакций путем СМП повысилась на 90,1%
Финансы
- 12 марта, 2026
- 18:27
В 2025 году в Азербайджане посредством системы мгновенных платежей (СМП) осуществлено 10 млн транзакций на общую сумму 2,6 млрд манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это соответственно в 12,5 раза и на 90,1% больше по сравнению с 2024 годом.
ЦБА запустил СМП в режиме реального времени в 2020 году. Средства, отправленные через нее, зачисляются на счет в течение 5-10 секунд.
Последние новости
18:34
Йохан Вадефуль: Никто не заинтересован в хаосе в ИранеВ регионе
18:32
Зеленский: Киев и Бухарест построят две новые линии электропередачиДругие страны
18:27
ЦБА: Стоимость транзакций путем СМП повысилась на 90,1%Финансы
18:25
Крис Райт: Резервы США сейчас составляют порядка 415 млн баррелейДругие страны
18:24
В Азербайджане число виртуальных карт увеличилось на 24,6%Финансы
18:22
Бинали Йылдырым: Участие ООН в разрешении конфликтов было неэффективнымВнешняя политика
18:16
Гебрейесус заявил о необходимости реформы ООНВнешняя политика
18:15
Срджан Керим: Структуры ООН должны работать согласованно для повышения эффективностиВнешняя политика
18:03