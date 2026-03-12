ЦБА: Стоимость транзакций путем СМП повысилась на 90,1%

В 2025 году в Азербайджане посредством системы мгновенных платежей (СМП) осуществлено 10 млн транзакций на общую сумму 2,6 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это соответственно в 12,5 раза и на 90,1% больше по сравнению с 2024 годом.

ЦБА запустил СМП в режиме реального времени в 2020 году. Средства, отправленные через нее, зачисляются на счет в течение 5-10 секунд.