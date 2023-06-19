ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале

В первом квартале этого года в Азербайджане вырос спрос на потребительские и ипотечные кредиты.

В первом квартале этого года в Азербайджане вырос спрос на потребительские и ипотечные кредиты.

Как сообщает Report, об этом говорится в результатах проведенного Центральным банком Азербайджана (ЦБА) опроса о деятельности по кредитованию.

Основными драйверами роста спроса стали ожидания рынка недвижимости, процентные ставки, а также цифровизация. В I квартале наблюдался рост уровня заимствований населения. Так, согласно опросу, 42% банков отметили отсутствие изменений в заимствованиях населения, 54% банков отметили умеренный рост уровня заимствований населения, а 4% банков отметили умеренное снижение.