Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сократил количество валютных аукционов с трех до двух раз в течение недели.

Как сообщили Report из банковских кругов, до сегодняшнего дня валютные аукционы проводились по понедельникам, средам и пятницам, а с этой недели аукцион будет проводиться дважды - по вторникам и четвергам.

Помимо этого, ЦБА повысил число депозитных аукционов до двух раз в неделю. До этого аукцион проводился по понедельникам, впредь аукцион будет организован также и по средам.