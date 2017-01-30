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    ЦБА сократил количество валютных аукционов

    Число депозитных аукционов увеличено

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сократил количество валютных аукционов с трех до двух раз в течение недели.

    Как сообщили Report из банковских кругов, до сегодняшнего дня валютные аукционы проводились по понедельникам, средам и пятницам, а с этой недели аукцион будет проводиться дважды - по вторникам и четвергам. 

    Помимо этого, ЦБА повысил число депозитных аукционов до двух раз в неделю. До этого аукцион проводился по понедельникам, впредь аукцион будет организован также и по средам. 

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