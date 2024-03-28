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ЦБА сохранил прогноз по инфляции

ЦБА сохранил прогноз по инфляции Центральный банк Азербайджана сохранил прогноз по инфляции на 2024 год (январский прогноз: 5,3%).
Финансы
28 марта 2024 г. 11:45
ЦБА сохранил прогноз по инфляции

Центральный банк Азербайджана сохранил прогноз по инфляции на 2024 год (январский прогноз: 5,3%).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в целом повышающие и понижающие риски инфляции уравновешивают друг друга: “Ожидается, что годовая инфляция в этом году останется в пределах целевого показателя (4±2%) при неизменных текущих условиях. Анализ показывает, что за оставшийся год прогноз годовой инфляции, вероятно, снизится", - говорится в заявлении ЦБА.

"Годовые темпы инфляции продолжили снижаться с прошлого заседания. В феврале этого года 12-месячная инфляция составила 0,8 %, а 12-месячная базовая инфляция - 1,4%. Годовая продовольственная дефляция составила 0,3%, непродовольственная инфляция - 1,4%, а инфляция на услуги - 2,3%", - отмечается в заявлении.

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Версия на английском языке CBA keeps inflation forecast for 2024 stable
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı inflyasiyaya dair proqnozunu sabit saxlayıb

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