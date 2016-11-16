ЦБА сохранил курс доллара стабильным

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 17 ноября на отметке 1,7039 AZN/USD.
Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным.
Отметим, что 16 ноября официальный курс также составил 1,7039 AZN/USD.
Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 17 ноября на отметке 1,7039 AZN/USD.
Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным.
Отметим, что 16 ноября официальный курс также составил 1,7039 AZN/USD.
Tural İbadlıАвтор новости
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