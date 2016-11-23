ЦБА сохранил курс доллара стабильным

23 ноября, 2016 17:09

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 24 ноября на отметке 1,7146 AZN/USD. Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным. Отметим, что 23 ноября официальный курс также составил 1,7146 AZN/USD.