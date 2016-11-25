ЦБА сохранил курс доллара стабильным

25 ноября, 2016 17:13

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 28 ноября на отметке 1,7196 AZN/USD. Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным. Отметим, что 25 ноября официальный курс также составил 1,7196 AZN/USD.