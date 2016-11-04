ЦБА сохранил курс доллара стабильным

4 ноября, 2016 17:15

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 7 ноября на отметке 1,6596 AZN/USD. Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным. Отметим, что 4 ноября официальный курс также составил 1,6596 AZN/USD.