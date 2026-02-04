Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби

    ЦБА: Снижение учетной ставки отразилось на процентных ставках

    Финансы
    • 04 февраля, 2026
    • 12:09
    ЦБА: Снижение учетной ставки отразилось на процентных ставках

    В Азербайджане влияние учетной ставки на процентные ставки по манатным депозитам и кредитам становится все более ощутимым.

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязимов.

    По его словам, финальный этап новой монетарной политики стартовал в 2024 году, с этого момента учетная ставка начала активно использоваться как инструмент денежно-кредитного регулирования.

    "За последние шесть месяцев мы снизили учетную ставку. В результате средняя процентная ставка по новым срочным депозитам физических лиц в манатах сократилась на 0,11 процентного пункта - до 9,5%, по срочным депозитам юридических лиц - на 0,78 процентного пункта, до 5,87%. Кроме того, средняя годовая ставка по новым кредитам, выданным физическим лицам, снизилась на 0,8 процентного пункта - до 15,95%, а по кредитам юридическим лицам - на 0,91 процентного пункта, до 12,32%", - отметил Кязимов.

    Талех Кязымов ЦБА Центробанк Азербайджана
    AMB-nin sədri: "Uçot dərəcəsinin depozit və kredit faizlərinə təsiri artır"
    Ты - Король

    Последние новости

    12:37

    В Азербайджане число уникальных вкладчиков в банках достигло 194 тыс.

    Финансы
    12:32

    "Ньюкасл" объявил цены на билеты на матч с "Карабахом" в Баку

    Футбол
    12:27

    В парламент Азербайджана поступил ежегодный отчет о деятельности муниципалитетов

    Милли Меджлис
    12:24

    Кязымов: ЦБА в январе продал на валютном рынке в 2 раза меньше валюты, чем планировал

    Финансы
    12:19

    Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили готовность к укреплению мира и стабильности

    Внешняя политика
    12:17

    "Азеригаз" усиливает меры безопасности в связи с ветреной погодой

    Энергетика
    12:16

    Цены на золото превысили $5 100 за тройскую унцию

    Финансы
    12:13

    Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    12:09

    ЦБА: Снижение учетной ставки отразилось на процентных ставках

    Финансы
    Лента новостей