ЦБА: Снижение учетной ставки отразилось на процентных ставках

В Азербайджане влияние учетной ставки на процентные ставки по манатным депозитам и кредитам становится все более ощутимым.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязимов.

По его словам, финальный этап новой монетарной политики стартовал в 2024 году, с этого момента учетная ставка начала активно использоваться как инструмент денежно-кредитного регулирования.

"За последние шесть месяцев мы снизили учетную ставку. В результате средняя процентная ставка по новым срочным депозитам физических лиц в манатах сократилась на 0,11 процентного пункта - до 9,5%, по срочным депозитам юридических лиц - на 0,78 процентного пункта, до 5,87%. Кроме того, средняя годовая ставка по новым кредитам, выданным физическим лицам, снизилась на 0,8 процентного пункта - до 15,95%, а по кредитам юридическим лицам - на 0,91 процентного пункта, до 12,32%", - отметил Кязимов.