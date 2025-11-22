Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    ЦБА сменил поставщика услуг КАСКО

    Финансы
    • 22 ноября, 2025
    • 11:31
    ЦБА сменил поставщика услуг КАСКО

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подвел итоги открытого тендера на добровольное страхование (КАСКО) 46 транспортных средств.

    Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ОАО "Мега Страхование".

    Компании-победителю будет выплачено 45 010 манатов.

    Напомним, что в прошлом году ЦБА привлек ОАО "Атасыгорта" для КАСКО страхования 43 транспортных средств. За оказание этих услуг компании было выплачено 33 741 манат.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı nəqliyyat vasitələri üzrə KASKO sığortası xidmətlərinin təminatçısını dəyişib

