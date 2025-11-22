ЦБА сменил поставщика услуг КАСКО
Финансы
- 22 ноября, 2025
- 11:31
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подвел итоги открытого тендера на добровольное страхование (КАСКО) 46 транспортных средств.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ОАО "Мега Страхование".
Компании-победителю будет выплачено 45 010 манатов.
Напомним, что в прошлом году ЦБА привлек ОАО "Атасыгорта" для КАСКО страхования 43 транспортных средств. За оказание этих услуг компании было выплачено 33 741 манат.
