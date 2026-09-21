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    ЦБА: Решения о консолидации банков принимаются их акционерами самостоятельно

    Финансы
    • 21 сентября, 2026
    • 09:37
    ЦБА: Решения о консолидации банков принимаются их акционерами самостоятельно

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не принуждает коммерческие банки к консолидации.

    Об этом Report сообщили в ЦБА.

    "Решения о консолидации принимаются в первую очередь в рамках бизнес-стратегии и коммерческих решений акционеров банков. Роль ЦБА заключается в оценке соответствия таких инициатив требованиям законодательства и пруденциальным критериям", - говорится в заявлении Центрального банка.

    Согласно заявлению, поскольку консолидация предполагает коммерческие переговоры и конфиденциальную информацию, когда данная операция достигает стадии, требующей согласия ЦБА в соответствии с законодательством, вопрос оценивается в установленном порядке, и информация, подлежащая раскрытию общественности, представляется в соответствующем порядке.

    "Инициативы, связанные с финансовым сектором, определяются "Стратегией развития финансового сектора на 2024-2026 годы", утвержденной ЦБА, и Стратегия не предусматривает каких-либо инициатив по обязательной консолидации банков. Инициативы по консолидации, выдвинутые банками по собственной инициативе и направленные на укрепление устойчивости банковского сектора, оцениваются в порядке, установленном законодательством", - говорится в заявлении.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Банковский сектор Азербайджана
    AMB: Kommersiya banklarını birləşməyə məcbur etmirik

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