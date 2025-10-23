Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разработал дорожную карту по внедрению модели исламского окна в целях применения в стране продуктов исламского банкинга.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента устойчивого развития финансового сектора ЦБА Рустам Тахиров на "Исламском финансовом форуме 2025" в Баку.

По его словам, исламский банкинг рассматривается как альтернативный механизм финансирования и включен в число стратегических целей ЦБА. Для его развития уже проанализирован международный опыт и определен подход, наиболее подходящий для Азербайджана.

"В первую очередь независимые эксперты через "исламское окно" определят продукты исламского финансирования. На первом этапе будут внедрены основные инструменты, выработанные путем консультаций с финансовыми и другими ассоциациями, независимыми и международными экспертами", - отметил Тахиров.

Он также подчеркнул, что для запуска исламского банкинга необходима законодательная база. В связи с этим подготовлены проекты поправок в Гражданский и Налоговый кодексы, а также в закон "О банках" и ряд других нормативных актов. После обсуждения с финансовым сектором документы будут представлены на рассмотрение правительства.