Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    ЦБА разработал дорожную карту по внедрению модели исламского окна

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 12:27
    ЦБА разработал дорожную карту по внедрению модели исламского окна

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разработал дорожную карту по внедрению модели исламского окна в целях применения в стране продуктов исламского банкинга.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента устойчивого развития финансового сектора ЦБА Рустам Тахиров на "Исламском финансовом форуме 2025" в Баку.

    По его словам, исламский банкинг рассматривается как альтернативный механизм финансирования и включен в число стратегических целей ЦБА. Для его развития уже проанализирован международный опыт и определен подход, наиболее подходящий для Азербайджана.

    "В первую очередь независимые эксперты через "исламское окно" определят продукты исламского финансирования. На первом этапе будут внедрены основные инструменты, выработанные путем консультаций с финансовыми и другими ассоциациями, независимыми и международными экспертами", - отметил Тахиров.

    Он также подчеркнул, что для запуска исламского банкинга необходима законодательная база. В связи с этим подготовлены проекты поправок в Гражданский и Налоговый кодексы, а также в закон "О банках" и ряд других нормативных актов. После обсуждения с финансовым сектором документы будут представлены на рассмотрение правительства.

    ЦБА исламское окно финансовые инструменты Исламский финансовый форум
    AMB rəsmisi: "İlkin İslam bankçılığı məhsulları müəyyən edilib"

    Последние новости

    13:12

    Азербайджан будет представлен на заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра ОИС

    Бизнес
    13:12

    Австралия, Япония и Новая Зеландия поддержали механизм потолка цен на нефть из РФ

    Другие страны
    13:04

    Казахстан может построить НПЗ на берегу Каспия

    Энергетика
    13:03

    Завтра в Баку ожидается до 23 градусов тепла

    Экология
    13:02

    Тарык Акын: Исламские финансовые инструменты могут применяться в восстановлении Карабаха

    Финансы
    12:54

    Юнус Абдулов: Азербайджан готов к внедрению исламского банкинга

    Финансы
    12:47

    При Ассоциации банков Азербайджана создается Шариатский совет

    Финансы
    12:46
    Фото

    Путешественники из восьми стран прибыли в Физули

    Карабах
    12:44
    Фото

    Azerconnect Group приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме

    ИКТ
    Лента новостей