ЦБА разрабатывает управленческие рамки в сфере ИТ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает управленческие рамки в сфере ИТ, управления данными и искусственного интеллекта.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает управленческие рамки в сфере ИТ, управления данными и искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Халилов на Fintex Summit в Баку.

"Мы планируем представить сектору конечные продукты в ближайшее время. Эти рамки формируются на основе международных стандартов и направлены на повышение устойчивости, безопасности и эффективности процессов в организациях", - отметил он.

Вюсал Халилов также напомнил, что с апреля текущего года вступили в силу новые правила по управлению данными и кибербезопасности, что стало важным шагом в обеспечении защиты сектора. "Существует прямая зависимость между ростом безналичных платежей и увеличением числа кибератак и мошенничества. Поэтому инвестиции в кибербезопасность сегодня крайне актуальны. В настоящее время организации согласовывают с ЦБА дорожные карты по обеспечению соответствия новым требованиям, и как регулятор мы высоко оцениваем проводимую ими работу", - сказал он.