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ЦБА разрабатывает управленческие рамки в сфере ИТ

ЦБА разрабатывает управленческие рамки в сфере ИТ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает управленческие рамки в сфере ИТ, управления данными и искусственного интеллекта.
Финансы
24 июня 2025 г. 10:57
ЦБА разрабатывает управленческие рамки в сфере ИТ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает управленческие рамки в сфере ИТ, управления данными и искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Халилов на Fintex Summit в Баку.

"Мы планируем представить сектору конечные продукты в ближайшее время. Эти рамки формируются на основе международных стандартов и направлены на повышение устойчивости, безопасности и эффективности процессов в организациях", - отметил он.

Вюсал Халилов также напомнил, что с апреля текущего года вступили в силу новые правила по управлению данными и кибербезопасности, что стало важным шагом в обеспечении защиты сектора. "Существует прямая зависимость между ростом безналичных платежей и увеличением числа кибератак и мошенничества. Поэтому инвестиции в кибербезопасность сегодня крайне актуальны. В настоящее время организации согласовывают с ЦБА дорожные карты по обеспечению соответствия новым требованиям, и как регулятор мы высоко оцениваем проводимую ими работу", - сказал он.

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Версия на английском языке CBA working on governance frameworks for IT Governance, Data Governance and AI
Версия на азербайджанском языке AMB İT İdarəetmə, Data İdarəedilməsi və Süni İntellekt üzrə idarəetmə çərçivələri üzərində işləyir

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