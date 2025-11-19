ЦБА рассматривает возможности тестирования инновационных продуктов в "песочнице"

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассматривает возможности тестирования инновационных продуктов, связанные с открытым банкингом, в особом режиме регулирования - "песочнице" (sandbox).

Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела специального режима регулирования ЦБА Сахиб Гасанов на IX Международном банковском форуме (IBF-2025) в Баку.

Он отметил, что в международной практике внедрения открытого банкинга чаще используются технические "песочницы": "В рамках этой "песочницы" даже организации без лицензии могут тестировать интерфейсы прикладного программирования (API) с использованием синтетических данных. Например, в Грузии уже используется техническая "песочница". Данный вопрос со временем станет актуальным и в нашей стране. В настоящее время мы больше фокусируемся на услугах по предоставлению информации о счетах и ​​посредничеству в платежах, чтобы способствовать широкому распространению данных услуг. Однако после того, как этот процесс достигнет определенного уровня, мы начнем принимать меры, связанные с внедрением технической "песочницы".