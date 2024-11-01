ЦБА провел валютную интервенцию по продаже

В октябре текущего года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел на валютном рынке интервенцию по продаже.

В октябре текущего года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел на валютном рынке интервенцию по продаже.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в текущем году на валютном рынке сохранилась стабильность, а спрос был полностью удовлетворен на валютных торгах ЦБА.

В целом валютный рынок функционирует в условиях профицита платежного баланса. Однако в прошлом месяце ЦБ провел специальную продажу на сумму 424 млн долларов США в целях поддержки реализации государственных расходов в иностранной валюте (государственные проекты и мероприятия, оборона, сокращение обязательств в иностранной валюте и другие расходы стратегического значения).

Тем самым валютные резервы ЦБ за 10 месяцев снизились на 241 млн долларов США.

Продажу валюты Центральный банк осуществил за счет иностранной валюты в 2,1 млрд долларов США, купленной на валютном рынке в 2023 году.