ЦБА прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025г на 3,3%

11:21

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует в 2025 году рост ВВП страны на уровне 3,3%, в том числе рост ненефтегазового сектора на 5,2%.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Казымов на сегодняшней пресс-конференции.

"Согласно нашим прогнозам, в 2025 году средняя цена одного барреля нефти составит $77,3, а цена 1000 кубометров природного газа - $349", - отметил он.

По его словам, ЦБА профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2025 году ожидает на уровне $5,3-5,5 млрд.

Напомним, что Министерство экономики прогнозирует экономический рост в стране в текущем году на уровне 3,5%, в том числе 4,9% по ненефтегазовому сектору.

В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, в том числе ненефтегазовый сектор - на 6.2%.