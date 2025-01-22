О нас

ЦБА прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025г на 3,3%

ЦБА прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025г на 3,3% 11:21
Финансы
22 января 2025 г. 11:30
ЦБА прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025г на 3,3%

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует в 2025 году рост ВВП страны на уровне 3,3%, в том числе рост ненефтегазового сектора на 5,2%.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Казымов на сегодняшней пресс-конференции.

"Согласно нашим прогнозам, в 2025 году средняя цена одного барреля нефти составит $77,3, а цена 1000 кубометров природного газа - $349", - отметил он.

По его словам, ЦБА профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2025 году ожидает на уровне $5,3-5,5 млрд.

Напомним, что Министерство экономики прогнозирует экономический рост в стране в текущем году на уровне 3,5%, в том числе 4,9% по ненефтегазовому сектору.

В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, в том числе ненефтегазовый сектор - на 6.2%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan forecasts 3.3% growth in GDP in 2025
Версия на азербайджанском языке AMB builki iqtisadi artım və neft-qaz qiymətləri ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıb

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
Сформирована специальная группа гособвинителей по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима
17 января 2025 г. 13:33
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi