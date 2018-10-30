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    ЦБА прогнозирует инфляцию на уровне 3-4% по итогам года

    © Report

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "В первые девять месяцев этого года среднегодовая инфляция в стране составила 2,6%, что ниже целевого коридора Центробанка Азербайджана (6-8%)".

    Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель ЦБА Эльман Рустамов.

    "С учетом смягчения внешних и внутренних факторов риска ЦБА прогнозирует инфляцию в стране на уровне 3-4% по итогам года", - сказал он.

    Главный банкир страны также отметил, что будущие изменения учетной ставки будут зависеть от соответствия прогнозируемой инфляции целевому показателю.

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