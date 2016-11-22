Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) продлил срок тендера на закупку системы по уничтожению металлических денежных знаков. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную прессу.

По информации, претендентам необходимо предъявить тендерную заявку и банковскую гарантию не позднее 18.00 19 января 2017 года, другие необходимые документы – не позднее 18.00 11 января 2017 года в административное здание ЦБА по адресу: г.Баку, ул. Рашида Бехбудова, 90.

Отметим, что до этого крайний срок подачи необходимых документов был перенесен с 13 октября на 17 ноября, тендерной заявки и банковской гарантии – с 21 октября на 25 ноября. Кроме того, по новым условиям, крайний срок действия тендерной заявки перенесен с 1 марта на 31 марта 2017 года. Тендерные заявки будут рассматриваться 23 января 2017 года (до этого - 24 октября 2016 года). Взнос за участие в тендере составляет 300 манатов.