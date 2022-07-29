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ЦБА: Продажи валюты превышают покупки

ЦБА: Продажи валюты превышают покупки В настоящее время на валютном рынке Азербайджана не наблюдается ажиотажа. Продажи валюты населением превышают покупки.
Финансы
29 июля 2022 г. 13:07
ЦБА: Продажи валюты превышают покупки

В настоящее время на валютном рынке Азербайджана не наблюдается ажиотажа. Продажи валюты населением превышают покупки.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев.

"В контексте борьбы с отмыванием денег в Азербайджане могут быть введены ограничения на продажу валюты гражданам в соответствии с системой внутреннего контроля. Такой подход применим не только к валютным, но и к другим операциям. Банки, как и другие финансовые институты и субъекты, в соответствии с международными стандартами, а также законодательством страны, должны совершенствовать системы внутреннего контроля в сфере борьбы с отмыванием денег", - отметил он.

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Версия на английском языке CBA: Sales of foreign currency in Azerbaijan exceed its purchases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı: "Əhalinin valyuta satışı valyuta alışından çoxdur"

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