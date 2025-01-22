ЦБА примет меры в рамках борьбы с кражей средств с карт клиентов банков

12:07

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует принять меры в ответ на участившиеся случаи кражи средств с банковских карт граждан.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления ЦБА Вюсал Халилов на сегодняшней пресс-конференции.

По словам Халилова, увеличение безналичных платежей сопровождается ростом случаев мошенничества, что является глобальной тенденцией. "В Азербайджане проблема обостряется тем, что граждане нередко сами предоставляют мошенникам свою личную информацию", - подчеркнул он.

Для противодействия этим угрозам Центробанк с марта 2025 года обновит правила информационной и кибербезопасности в финансовом секторе, что должно оказать позитивное влияние на борьбу с такими случаями мошенничества. Дополнительно будет организована просветительская кампания совместно с финансовыми учреждениями и СМИ, чтобы повысить осведомленность граждан в этом вопросе.