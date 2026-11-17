В Координационный совет азербайджанцев Австрии избран новый координатор.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Согласно информации, председатель Госкомитета Фуад Мурадов в рамках визита в Европу встретился с азербайджанцами в австрийской столице Вене, состоялось заседание Координационного совета азербайджанцев Австрии.

На заседании обсуждены вопросы повышения социальной активности азербайджанцев в этой стране. По итогам обсуждений координатором Координационного совета избрана Аян Мамедли - талантливая азербайджанская пианистка и лауреат международных конкурсов, проживающая в городе Линц.

Заседание продолжилось обменом мнениями, участники высказали свои предложения по предстоящим задачам и подчеркнули важность сотрудничества для более организованного функционирования азербайджанской диаспоры.