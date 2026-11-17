Из Грузии депортированы 74 иностранца, в том числе граждане Азербайджана
В регионе
- 17 ноября, 2026
- 10:44
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии за последние дни депортировал из страны 74 иностранца.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на министерство, операция проводилась совместно с соответствующими структурными подразделениями ведомства.
Среди депортированных - граждане Индии, Иордании, Пакистана, Южной Африки, Армении, Афганистана, Беларуси, Египта, России, Йемена, Ливана, Нигерии, Турции, Азербайджана, Китая, Туркменистана, Кыргызстана и других стран.
В МВД отметили, что действующее законодательство Грузии запрещает депортированным повторный въезд в страну.
Последние новости
11:58
В Милли Меджлисе предложили сократить срок обучения по туризму до трех летТуризм
11:56
В Астане обсудили наследие Чингиза Айтматова и укрепление литературных связей тюркских народовВ регионе
11:50
Идрис Исаев: Десять азербайджанских университетов вошли в топ-1000 рейтинга QSНаука и образование
11:50
В Азербайджане обеспечат Цифровое управление прибрежными территориямиИнфраструктура
11:45
В Казахстане будут созданы 15 новых производств для нефтегазовой отрасли на $85 млнВ регионе
11:43
В Баку мошенника приговорили к 7 годам лишения свободы за аферу с соцжильемПроисшествия
11:42
Фото
Предотвращена попытка ввоза почти 50 кг наркотиков из Ирана в АзербайджанПроисшествия
11:42
Норман: Баку и Лондон совместно работают над привлечением британских инвестиций в регионВнешняя политика
11:40
Данкан Норман: Диалог и сотрудничество необходимы для прочного мира на Южном КавказеВнешняя политика