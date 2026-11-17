Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии за последние дни депортировал из страны 74 иностранца.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на министерство, операция проводилась совместно с соответствующими структурными подразделениями ведомства.

Среди депортированных - граждане Индии, Иордании, Пакистана, Южной Африки, Армении, Афганистана, Беларуси, Египта, России, Йемена, Ливана, Нигерии, Турции, Азербайджана, Китая, Туркменистана, Кыргызстана и других стран.

В МВД отметили, что действующее законодательство Грузии запрещает депортированным повторный въезд в страну.