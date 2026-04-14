Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Финансы
    • 14 апреля, 2026
    • 16:29
    ЦБА представил в Кабмин законопроект о совершенствовании страхования недвижимости

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) представил Кабинету министров проект поправок к законодательству для совершенствования обязательного страхования недвижимости.

    Как сообщает Report, об этом сообщил гендиректор ЦБА Вусал Гурбанов.

    По его словам, действующая система не охватывает катастрофические риски, из-за чего страховые суммы остаются низкими.

    "Разработана новая концепция, включающая такие риски, как пожар, взрыв и удар молнии. Также планируется внедрение нормативных актов, в том числе в электронном формате, для повышения эффективности страховых выплат. Иными словами, учтен ряд аспектов, ориентированных на граждан", - отметил он.

    В свою очередь директор Департамента финансовой стабильности ЦБА Атахан Гасанов сообщил, что подготовлен законопроект, предусматривающий концептуальные изменения в системе аграрного страхования, а также регулирование деятельности страховых посредников.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Кабинет министров обязательное страхование недвижимости
    Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortası təkmilləşdirilir

