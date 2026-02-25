ЦБА подписал соглашение о внедрении передовых комплаенс-практик в финсекторе

Центральный банк Азербайджана и Ассоциация Compliance подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие культуры комплаенса в финансовом секторе страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, документ предусматривает формирование устойчивой комплаенс-культуры среди финансовых и нефинансовых субъектов, продвижение передовых практик в данной сфере и дальнейшее повышение уровня соответствия регуляторным требованиям.

В рамках соглашения планируется реализация просветительских и информационных инициатив, направленных на формирование и развитие комплаенс-механизмов и принципов этического поведения.

В частности, предусмотрена организация семинаров, обучающих программ, круглых столов, конференций и других мероприятий для специалистов, работающих в сфере комплаенса.