    ЦБА подписал соглашение о внедрении передовых комплаенс-практик в финсекторе

    Финансы
    • 25 февраля, 2026
    • 16:33
    ЦБА подписал соглашение о внедрении передовых комплаенс-практик в финсекторе

    Центральный банк Азербайджана и Ассоциация Compliance подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие культуры комплаенса в финансовом секторе страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, документ предусматривает формирование устойчивой комплаенс-культуры среди финансовых и нефинансовых субъектов, продвижение передовых практик в данной сфере и дальнейшее повышение уровня соответствия регуляторным требованиям.

    В рамках соглашения планируется реализация просветительских и информационных инициатив, направленных на формирование и развитие комплаенс-механизмов и принципов этического поведения.

    В частности, предусмотрена организация семинаров, обучающих программ, круглых столов, конференций и других мероприятий для специалистов, работающих в сфере комплаенса.

