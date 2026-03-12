ЦБА подготовил новый документ о рыночном поведении для финсектора

Центральный банк Азербайджана подготовил новый методологический документ о рыночном поведении для институтов, работающих на финансовых рынках.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела департамента регулирования рыночного поведения ЦБА Ульви Гурбановна форуме в Баку.

По его словам, документ будет распространяться на все финансовые институты, регулируемые Центральным банком, и в ближайшее время будет представлен сектору.

Гурбанов отметил, что новая методология основана на принципах раскрытия информации и прозрачности, справедливого отношения к потребителям, предложения продуктов с учетом финансовых возможностей клиента, эффективного разрешения споров и защиты конфиденциальности.