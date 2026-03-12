ЦБА подготовил новый документ о рыночном поведении для финсектора
Финансы
- 12 марта, 2026
- 13:23
Центральный банк Азербайджана подготовил новый методологический документ о рыночном поведении для институтов, работающих на финансовых рынках.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела департамента регулирования рыночного поведения ЦБА Ульви Гурбановна форуме в Баку.
По его словам, документ будет распространяться на все финансовые институты, регулируемые Центральным банком, и в ближайшее время будет представлен сектору.
Гурбанов отметил, что новая методология основана на принципах раскрытия информации и прозрачности, справедливого отношения к потребителям, предложения продуктов с учетом финансовых возможностей клиента, эффективного разрешения споров и защиты конфиденциальности.
Последние новости
13:58
Посол Бельгии отметил значимость дискуссий на Глобальном Бакинском форумеВнешняя политика
13:58
В Азербайджане вводятся штрафы за насилие в отношении детей в "воспитательных целях"Внутренняя политика
13:48
Азербайджан реализует 41 инвестиционный проект в Евразийском регионеФинансы
13:46
Бунневик: СБ ООН нуждается в реформировании в целях баланса силДругие страны
13:46
МЭА: Страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в суткиЭнергетика
13:43
В Азербайджане подделка голоса и фото с помощью ИИ будет уголовно наказуемаМилли Меджлис
13:40
Экономика Азербайджана в январе-феврале выросла на 0,3%Финансы
13:39
МВД: Одним из наиболее распространенных способов мошенничества является ИИ-имитация голосаИКТ
13:37