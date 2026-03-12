Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    ЦБА подготовил новый документ о рыночном поведении для финсектора

    Финансы
    • 12 марта, 2026
    • 13:23
    ЦБА подготовил новый документ о рыночном поведении для финсектора

    Центральный банк Азербайджана подготовил новый методологический документ о рыночном поведении для институтов, работающих на финансовых рынках.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела департамента регулирования рыночного поведения ЦБА Ульви Гурбановна форуме в Баку.

    По его словам, документ будет распространяться на все финансовые институты, регулируемые Центральным банком, и в ближайшее время будет представлен сектору.

    Гурбанов отметил, что новая методология основана на принципах раскрытия информации и прозрачности, справедливого отношения к потребителям, предложения продуктов с учетом финансовых возможностей клиента, эффективного разрешения споров и защиты конфиденциальности.

