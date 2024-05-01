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ЦБА: По итогам 2024 года ожидается профицит счета текущих операций

ЦБА: По итогам 2024 года ожидается профицит счета текущих операций Согласно обновленным прогнозам, если текущие тенденции в Азербайджане сохранятся, то по итогам 2024 года ожидается профицит счета текущих операций.
Финансы
1 мая 2024 г. 11:17
ЦБА: По итогам 2024 года ожидается профицит счета текущих операций

Согласно обновленным прогнозам, если текущие тенденции в Азербайджане сохранятся, то по итогам 2024 года ожидается профицит счета текущих операций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

"В торговом балансе, который является основной составляющей баланса поставок, в первом квартале текущего года сформировался профицит счета текущих операций в размере 2,3 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на 2024 год на уровне 8,5% ВВП. Всемирный банк прогнозирует профицит счета текущих операций Азербайджана в среднесрочной перспективе в размере 7,5% ВВП.

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Версия на английском языке Azerbaijan's CBA expects surplus in current account this year
Версия на азербайджанском языке AMB 2024-cü ildə cari əməliyyatlar hesabının profisitli olacağını gözləyir

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