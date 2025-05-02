ЦБА планирует провести усовершенствование системы аграрного страхования

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует провести усовершенствование системы аграрного страхования.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует провести усовершенствование системы аграрного страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ЦБА Тогрул Алиев на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.

По его словам, эти работы будут включать расширение спектра продуктов агрострахования, применение инновационных методов в управлении рисками и повышение доверия к данной сфере.

Т.Алиев отметил, что в связи с расположением страны аграрный сектор сталкивается с рядом вызовов, таких как повышение температуры, изменение количества осадков, приводящее к засолению почв и наводнениям.

"Подобные явления могут не только снизить производительность сельского хозяйства, но также повлиять на благосостояние населения за счет сокращения доступа к продуктам питания и повышения их цен. Все это может косвенно повлиять и на банки - в виде увеличения кредитных рисков. В связи с этим ЦБА принял "Дорожную карту по устойчивому финансированию на 2024-2026 годы" для регулирования рисков, а также финансирования низкоуглеродных секторов", - добавил зампред.