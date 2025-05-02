Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует провести усовершенствование системы аграрного страхования.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ЦБА Тогрул Алиев на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.
По его словам, эти работы будут включать расширение спектра продуктов агрострахования, применение инновационных методов в управлении рисками и повышение доверия к данной сфере.
Т.Алиев отметил, что в связи с расположением страны аграрный сектор сталкивается с рядом вызовов, таких как повышение температуры, изменение количества осадков, приводящее к засолению почв и наводнениям.
"Подобные явления могут не только снизить производительность сельского хозяйства, но также повлиять на благосостояние населения за счет сокращения доступа к продуктам питания и повышения их цен. Все это может косвенно повлиять и на банки - в виде увеличения кредитных рисков. В связи с этим ЦБА принял "Дорожную карту по устойчивому финансированию на 2024-2026 годы" для регулирования рисков, а также финансирования низкоуглеродных секторов", - добавил зампред.