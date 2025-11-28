Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    ЦБА: Пенетрация страхового сектора сопоставима с показателями стран региона

    Финансы
    • 28 ноября, 2025
    • 12:33
    Уровень глубины проникновения (пенетрация) страхового сектора в Азербайджане сопоставим с показателями стран региона, однако значительно уступает уровню, зафиксированному в странах с развитой экономикой.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента устойчивого развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рустам Тахиров на мероприятии на тему "Интеграция банковского и страхового секторов", организованном Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham) в Баку.

    По словам Тахирова, глубина сектора определяется отношением совокупных страховых премий к валовому внутреннему продукту (ВВП). Он отметил, что в последние годы наблюдается позитивная динамика. "В прошлом году показатель пенетрации страхового рынка достиг 1,1% к ВВП и 1,8% - от ненефтегазового ВВП. Наша цель - довести уровень страховой пенетрации до 10-20% ВВП. Однако, перед нами не стоит задача достижения максимального уровня. Более важно формировать спрос в соответствии со спецификой страны", - подчеркнул он.

    Тахиров добавил, что в прошлом году объем страховых премий на душу населения в стране составил 132 маната.

