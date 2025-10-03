ЦБА отмечает рост долговой нагрузки населения
В I полугодии этого года отношение долговой нагрузки населения Азербайджана к располагаемым доходам увеличилось на 0,5 процентных пункта по сравнению с концом прошлого года и составило 18,5%.
Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центробанка.
По результатам опроса о кредитной деятельности и источниках финансирования между банками, 49% банков по доле рынка указали, что изменений в кредитовании населения не произошло, а 50% отметили умеренный рост.
