    ЦБА оштрафовал должностных лиц трех НБКО

    Финансы
    • 01 декабря, 2025
    • 11:59
    ЦБА оштрафовал должностных лиц трех НБКО

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности должностных лиц небанковских кредитных организаций (НБКО) Nova Credit, ООО İDK, а также ОАО "Азербайджан микро-кредит".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, в рамках текущих процессов надзора были выявлены нарушения требований статьи 22.1 закона "О небанковских кредитных организациях" и пункта 3.3 "Правил предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в Централизованный кредитный реестр".

    В результате, в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях, должностные лица НБКО были оштрафованы на 4 тысячи манатов, 2 тысячи манатов и 10 тысяч манатов соответственно.

