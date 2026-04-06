ЦБА оштрафовал должностных лиц двух коммерческих банков
Финансы
- 06 апреля, 2026
- 16:24
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности должностных лиц Xalq Bank и Yapı Kredi Bank Azərbaycan.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в обоих банках были нарушены требования "Правил о форме, содержании и представлении пруденциальных отчетов, составляемых банками и местными филиалами иностранных банков".
В результате, на основании требований статьи 47 Закона "О банках", в соответствии со статьей 439.2 КоАП, каждый из должностных лиц банка оштрафован на 1,5 тыс. манатов.
"Нарушения в форме отчетности не представляют угрозы финансовой стабильности банков", - заявили в ЦБА.
