ЦБА: В I полугодии выявлено мошенничество с банковскими картами и платежами на 1,4 млн манатов

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 15:28
    Центробанк Азербайджана представил детальную статистику по случаям цифрового мошенничества в банковском секторе, охватывающую первое полугодие 2025 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, публикация данных является частью комплекса мер по укреплению информационной и кибербезопасности финансового рынка, а также направлена на повышение осведомленности общественности в сфере киберрисков.

    Отчет включает данные обо всех банках страны, отражая основные и подкатегории мошеннических операций, их типы, объемы потерь и аналитические показатели. Статистика формировалась на основе отчетности, представленной банками в ЦБА.

    Согласно данным ЦБА, внутри страны в январе-июне выявлено 1562 операций мошенничества с картами на сумму 775,027 тыс. манатов: в первом квартале – 992 операции (430,944 тыс. манатов), во втором – 570 операций (344,083 тыс. манатов).

    Чаще всего мошенничество с банковскими картами было связано с получением данных о счетах/картах, а также электронной торговлей.

    Число операций мошенничества с картами, совершенных из-за рубежа, за первое полугодие составило 8426 на сумму 616,014 тыс. манатов: в первом квартале 3628 операций (185,91 тыс. манатов), во втором – 4798 операций (430,104 тыс. манатов).

    Чаще всего мошенничество было связано при операциях электронной торговли.

    Таким образом, в январе-июне выявлено 9988 операций мошенничества на общую сумму 1 млн 391,041 тыс. манатов.

    В документе также проанализированы тенденции динамики и структуры мошенничества - как внутри страны, так и за ее пределами - с учетом международных стандартов мониторинга цифровых платежей.

    Кроме того, по инициативе ЦБА 16 мая 2025 года была создана совместная рабочая группа с участием представителей МВД и банковского сектора. Ее цель - повышение уровня кибербезопасности цифровой финансовой экосистемы, совершенствование профилактических мер и координация действий в соответствии с международной практикой.

