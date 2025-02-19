ЦБА: Операторы электронных денег и платежей в Азербайджане начали подключаться к "SWIFT"

17:27

Действующие в Азербайджане организации, предоставляющих услуги электронных денег и платежей, начали подключаться к системе "SWIFT".

Report сообщает об этом со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, в учреждении состоялась совместная встреча делегации "SWIFT" с Группой пользователей, в которую входят представители коммерческих банков и других финансовых организаций. Обсуждались текущие и перспективные программы в рамках "SWIFT", стратегические цели, включая задачи, определенные странами G20 в сфере трансграничных платежей.

Заместитель председателя ЦБА Вюсал Халилов на встрече подчеркнул важность реформ и стратегических приоритетов в платежных системах. Он отметил, что финансовым институтам и стратегическим партнерам необходимо хорошо знакомиться со "Стратегией развития финансового сектора Азербайджана на 2024–2026 годы" и учитывать указанные в ней инициативы. По его словам, подключение к системе "SWIFT" не только банков, но и лицензированных организаций, оказывающих услуги электронных денег и платежных сервисов, является важным этапом развития финтех-сферы и знаменует новый шаг в эволюции финансового сектора.

Затем участники обсудили динамику платежных операций в Азербайджане, текущее состояние национальной платежной инфраструктуры, проведенную работу по переходу на международный стандарт "ISO 20022" и перспективы развития платежных услуг.

Кроме того, на встрече проведены практические обсуждения инновационных платежных решений, реализованных в Азербайджане в сотрудничестве с "SWIFT".