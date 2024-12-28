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ЦБА объявил оперативные цели и инструменты монетарной политики на предстоящий год

ЦБА объявил оперативные цели и инструменты монетарной политики на предстоящий год ЦБА объявил оперативные цели и инструменты монетарной политики на предстоящий год
Финансы
28 декабря 2024 г. 09:44
ЦБА объявил оперативные цели и инструменты монетарной политики на предстоящий год

В 2025 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет активно использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты для достижения целей монетарной политики, а также продолжит реформы в направлении укрепления альтернативного якоря денежно-кредитной политики.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях монетарной политики на 2025 год.

Согласно заявлению, двусторонний курс маната по отношению к доллару США, который является основным якорем ценовой стабильности, будет определяться на основе среднего курса по межбанковским операциям (с учетом аукционов и внеаукционных сделок). Аукционы по продаже валюты будут продолжены в ЦБА совместно с Государственным нефтяным фондом.

Нормы обязательных резервов будут применяться в следующем году по среднемесячному механизму. Банки будут хранить обязательные резервы в манатах и ​​иностранной валюте в зависимости от валюты депозитов, включенных в базу расчета.

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Версия на английском языке CBA reveals operational goals, monetary policy instruments for next year
Версия на азербайджанском языке AMB gələn il üçün pul siyasətinin əməliyyat hədəflərini və alətlərini elan edib

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