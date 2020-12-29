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ЦБА объявил о планах по страховому сектору

ЦБА объявил о планах по страховому сектору Будет уделено внимание созданию основанных на рисках рамок регулирования и контроля для постоянного обеспечения финансовой стабильности сектора
Финансы
29 декабря 2020 г. 10:14
ЦБА объявил о планах по страховому сектору
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Усиление эффективного регулирования и контроля в страховом секторе в Азербайджане, придание дополнительных импульсов развитию других сегментов финансовых рынков с расширением сферы страхования станут важными приоритетами в следующем году.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях политики денежно-кредитной и финансовой стабильности на 2021 год.

В документе говорится, что будет уделено внимание созданию основанных на рисках рамок регулирования и контроля для постоянного обеспечения финансовой стабильности сектора, другими словами, его высокой платежеспособности. Реализация проектов, начатых в направлении совершенствования страхового законодательства на основе международных базовых принципов, просвещения в сфере страхования, укрепления профессиональной кадровой базы, цифровизации страховой деятельности, будет продолжена в широком масштабе.

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Версия на азербайджанском языке AMB sığorta sektoru ilə bağlı gələnilki planlarını açıqlayıb

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