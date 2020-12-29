ЦБА объявил о планах по страховому сектору

Будет уделено внимание созданию основанных на рисках рамок регулирования и контроля для постоянного обеспечения финансовой стабильности сектора

Усиление эффективного регулирования и контроля в страховом секторе в Азербайджане, придание дополнительных импульсов развитию других сегментов финансовых рынков с расширением сферы страхования станут важными приоритетами в следующем году.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях политики денежно-кредитной и финансовой стабильности на 2021 год.

В документе говорится, что будет уделено внимание созданию основанных на рисках рамок регулирования и контроля для постоянного обеспечения финансовой стабильности сектора, другими словами, его высокой платежеспособности. Реализация проектов, начатых в направлении совершенствования страхового законодательства на основе международных базовых принципов, просвещения в сфере страхования, укрепления профессиональной кадровой базы, цифровизации страховой деятельности, будет продолжена в широком масштабе.