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    ЦБА обратился к коммерческим банкам - ЭКСКЛЮЗИВ

    Коммерческим банкам поручено создание резерва наличных средств© Report

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) направил письмо коммерческим банкам страны.

    Как сообщили Report из банковских кругов, в письме, подписанном гендиректором ЦБА Акшином Велиевым, рекомендуется принять необходимые меры для удовлетворения спроса клиентов на наличные средства в дни празднования Новруз байрамы.

    Согласно письму, банки должны предпринять необходимые меры для удовлетворения спроса на наличные средства по всем номиналам в праздничные дни. ЦБА потребовал также создание резерва наличных средств.

    По информации, в ЦБА создана "горячая линия", на которую банки смогут обратиться в случае возникновения серьезного спроса на наличную валюту в эти дни.

    Кроме того, сегодня касса ЦБА будет работать в продленном режиме.  

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