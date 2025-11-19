ЦБА обозначил три направления дальнейшего развития "открытого банкинга"

Центробанк Азербайджана планирует развивать систему "открытого банкинга" по трем ключевым направлениям.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления ЦБА Сахиб Гасанов, выступая на IX Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, первое направление связано с внедрением API для юридических лиц. "Если сейчас мы предоставляем API, ориентированные на физических лиц, то на следующем этапе, при наличии спроса, будут представлены интерфейсы и для юридических лиц. Мы видим здесь определенные use-кейсы и готовы провести исследования в секторе, когда придем к соответствующему этапу", - отметил Гасанов.

Второе направление, как отметил Гасанов, предполагает расширение перечня сервисов и API, доступных в рамках открытого банкинга.

Третьим и наиболее масштабным вектором Гасанов назвал переход от концепции "открытого банкинга" к подходу "открытых финансов".