Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    ЦБА обозначил три направления дальнейшего развития "открытого банкинга"

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 16:03
    ЦБА обозначил три направления дальнейшего развития открытого банкинга

    Центробанк Азербайджана планирует развивать систему "открытого банкинга" по трем ключевым направлениям.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления ЦБА Сахиб Гасанов, выступая на IX Международном банковском форуме в Баку.

    По его словам, первое направление связано с внедрением API для юридических лиц. "Если сейчас мы предоставляем API, ориентированные на физических лиц, то на следующем этапе, при наличии спроса, будут представлены интерфейсы и для юридических лиц. Мы видим здесь определенные use-кейсы и готовы провести исследования в секторе, когда придем к соответствующему этапу", - отметил Гасанов.

    Второе направление, как отметил Гасанов, предполагает расширение перечня сервисов и API, доступных в рамках открытого банкинга.

    Третьим и наиболее масштабным вектором Гасанов назвал переход от концепции "открытого банкинга" к подходу "открытых финансов".

    AMB: "Açıq bançılığ"ı üç əsas istiqamət üzrə inkişaf etdirmək niyyətindəyik

    Последние новости

    17:09

    СМИ: США и Россия могут вскоре согласовать рамочное соглашение по Украине

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    17:00

    Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничестве

    Наука и образование
    16:55

    В Британии напавшему с ножом в поезде предъявили еще семь обвинений

    Другие страны
    16:52
    Фото
    Видео

    Народная артистка Роза Джалилова похоронена - ОБНОВЛЕНО-2

    Искусство
    16:51
    Фото

    Мухтар Бабаев рассказал на COP30 о таянии ледников в Азербайджане

    COP29
    16:49

    Депутат: Падение цен на нефть на $10 может повлиять на доходы бюджета

    Энергетика
    16:48

    Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:47
    Фото

    АПБА выявило факт подделки за рубежом официальных фитосанитарных сертификатов

    Внутренняя политика
    Лента новостей