İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    AMB: "Açıq bançılığ"ı üç əsas istiqamət üzrə inkişaf etdirmək niyyətindəyik

    Maliyyə
    • 19 noyabr, 2025
    • 14:51
    AMB: Açıq bançılığı üç əsas istiqamət üzrə inkişaf etdirmək niyyətindəyik

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "açıq bançılığ"ı üç əsas istiqamət üzrə inkişaf etdirmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin Xüsusi tənzimləmə rejiminin təşkili şöbəsini rəisi Sahib Həsənov Bakıda keçirilən IX Beynəlxalq Bank Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ilk növbədə söhbət hüquqi şəxslərlə bağlı tətbiq proqramlaşdırma interfeyslərindən (API) gedir: "Bildiyiniz kimi hazırda biz fiziki şəxslərə fokuslanmış API-ları təqdim edirik. Lakin növbəti mərhələdə hüquqi şəxslərdən də tələbat olduğu halda onlarla bağlı API-lar da təqdim oluna bilər. Düşünürük ki, burada müəyyən "use" keyslər ola bilər və bir nöqtəyə gələndə biz bununla bağlı sektorda araşdırmalar da aparacağıq. Digər istiqamət yeni xidmətlərin və API-ların əlavə olunmasıdır".

    AMB rəsmisi ən qlobal dəyişikliyi "açıq bankçılıq" yanaşmasından açıq maliyyə yanaşmasına keçiddə görür: Biz təkcə bank sektoru bə ödəniş sektoru requlyatoru deyil, həmçinin də sığorta və kapital bazarları üzrə də requlatoruq. Açıq maliyyə yanaşmasında digər sektorların da məlumatlarının təqdim olması nəzərdə tutulur. Burada söhbət həm sektordaxili, həm sektorlararası məlumatlarının mübadiləsindən gedir".

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Sahib Həsənov “Açıq bankçılıq”

    Son xəbərlər

    15:22

    Qazaxıstan prezidenti iki azərbaycanlını təltif edib

    Daxili siyasət
    15:11

    Rusiyanın Ternopol şəhərini atəşə tutması nəticəsində ölənlərin sayı 19-a çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    15:10

    Stiv Uitkoff Türkiyədəki danışıqlarda HƏMAS lideri ilə görüşməyəcək - YENİLƏNİB

    Region
    15:09

    Sabirabad xəstəxanasının rüşvət almaqda təqsirləndirilən sabiq vəzifəlilərinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:08
    Foto

    Növbəti köç karvanı Sos kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:06

    Sos sakini: Yenidən qurulan kəndimizə böyük sevinc hissi ilə qayıdırıq

    Daxili siyasət
    15:05
    Foto
    Video

    Xalq artisti Roza Cəlilova ilə vida mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB-2

    İncəsənət
    15:03

    "Səba"nın səhmdarlarının yığıncağının vaxtı dəyişdirilib, gündəliyi genişləndirilib

    Biznes
    15:03
    Foto

    SOCAR Şamaxı-Qobustan ərazisində aparılan tədqiqat proqramının nəticələrini açıqlayıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti