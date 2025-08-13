ЦБА обнародовал прогнозы экономического роста для нефтегазового сектора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в нефтегазовом секторе на 1,2% в этом году и снижение на 1,2% в следующем году.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" ЦБА.

Согласно документу, общий экономический рост в Азербайджане будет обеспечиваться в основном ненефтегазовым сектором.

"Реализация прогноза экономического роста на 2025-2026 годы будет зависеть от динамики реальных потребительских расходов домохозяйств. С другой стороны, неопределенности на глобальных товарных и финансовых рынках также могут повлиять на реализацию прогнозов экономического роста через различные каналы", - отмечается в обзоре.

Прогнозы по нефтегазовому сектору основаны на официальных прогнозах правительства.