ЦБА обнародовал обновленные прогнозы цен на нефть и газ на 2024-2025гг

11:24 Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что средняя цена 1 барреля нефти на мировом рынке в этом году составит 81,4 доллара, в следующем году - 79,2 доллара.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что средняя цена нефти на мировом рынке в текущем году составит 81,4 доллара за баррель, в 2025 году - 79,2 доллара.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель ЦБА Талех Кязимов.

По его словам, согласно обновленным прогнозам Центробанка, средняя цена на природный газ в текущем году ожидается на уровне 290 долларов за 1 тыс. кубометров, 340 долларов - в следующем.

Напомним, что средняя цена на нефть марки Brent в 2023 году на мировых рынках составила 82,41 долларов США за баррель.