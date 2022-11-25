ЦБА обнародовал детали стратегии кибербезопасности

В банках Азербайджана есть операционные центры безопасности, но подавляющее большинство из них не работает круглосуточно.

В банках Азербайджана есть операционные центры безопасности, но подавляющее большинство из них не работает круглосуточно.

Как сообщает Report, об этом заведующий отделом информационной и кибербезопасности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльвин Шахвердиев заявил на VI Международном банковском форуме, прошедшем в Баку в рамках сотрудничества с международной платежной системой "Mastercard" при поддержке Общественного союза "Ассоциация банков Азербайджана", ЦБА, Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

По его словам, данный вопрос будет учтен в стратегии кибербезопасности Центрального банка.

"В стратегии будут отражены определенные меры по укреплению, улучшению, обновлению и развитию кибербезопасности в финансовом секторе. Стратегию кибербезопасности можно назвать формированием FinCERT (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере). Она будет направлена на повышение уровня управления, обмена информацией и осведомленности CERT (Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации) в финансовом секторе.

Первоначальная стратегия будет отражать направления охвата FinCERT, определенные последовательности, связанные с созданием FinCERT, их внедрением, структурными операциями и планами реагирования. Создание финансового CERT - это очень емкая работа, поэтому мы ждем поддержки от банковского сектора и страховых организаций", - сказал завотделом.

Шахвердиев подчеркнул, что формирование деятельности FinCERT направлено на развитие мощной системы защиты от киберинцидентов путем обеспечения непрерывности финансовой стабильности в стране.

"Мы стремимся повысить эффективность взаимодействия с госструктурами. Цель - вывести сотрудничество между национальным CERT и недавно созданным FinCERT на высокий уровень".

Шахвердиев считает, что вопросы кибербезопасности относятся к наиболее уязвимым в финансовом секторе, информационных технологиях и процессе цифровизации в современную эпоху.