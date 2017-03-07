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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в прошлом году провел стерилизацию избыточной денежной массы в целях сохранения денежных средств на согласованном целевом уровне. В 2016 году ¾ часть средств, предоставленных для поддержки финансовой стабильности, была стерилизована ЦБА. Объем операций по стерилизации составил более 50% денежной массы. Таким образом, предотвращен избыток денежной массы на валютном и товарном рынках.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежегодный отчет правительства.

Согласно отчету, в целом, темпы расширения денежной базы в течение года соответствовали денежной программе. Основными каналами расширения денежной базы (заранее согласованной в денежной программе) являются ресурсы для поддержки финансовой стабильности, в том числе обеспечения ликвидности банковской системы и стабильности платежей, возврат вкладов населения в закрытых банках.

Отмечается, что решения по денежной политике ЦБА в 2016 году были приняты на основе оценки инфляционных рисков.