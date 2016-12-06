ЦБА: Объем стерилизации денежной массы будет увеличен

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В 2015 году денежная масса сократилась вдвое, Центробанк и в этом году продолжил стерилизацию. Объем стерилизации составил 6 млрд. манатов. Тем самым предотвращено негативное воздействие избыточной денежной массы".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Э.Рустамов отметил, что курс маната с начала года упал на 11%: "Несмотря на глобальные трудности, экономика страны демонстрирует устойчивость к кризису. С 2008 года только в этом году отмечается рецессия экономики".

"Жесткая монетарная политика продолжится. Подготовлена жесткая монетарная программа на 2017 год. Ее целью является регулирование инфляции без дополнительной нагрузки на курс маната. Объем стерилизации будет увеличен", - добавил главный банкир.

По его словам, в среднесрочной перспективе необходимо сжатие расходов бюджета: "Мы должны пойти на консолидацию в среднесрочном периоде. Бюджет стабилизации должен быть без дефицита. Проблему задолженностей и инвестиций надо решать вне валютного рынка. Мы внесем свои предложения. Необходимо ограничить выход этих средств на валютный рынок. Нам хорошо известны социально-экономические последствия удешевления валюты".

"Необходимо полностью устранить дефицит платежного баланса. К концу года прогнозируется дефицит в объеме 5 млрд. долларов. Из них 80% связано с движением капитала. Это в основном внешние обязательства. Падение цен на нефть продолжилось. Ненефтяной экспорт также сократился примерно на 20%", - сказал глава ЦБА.