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ЦБА: В Азербайджане нет игроков, осуществляющих операции с виртуальными активами

ЦБА: В Азербайджане нет игроков, осуществляющих операции с виртуальными активами "Порядок проведения операций с виртуальными активами", утвержденный Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в прошлом месяце, направлен на предотвращение отмывания денег.
Финансы
3 мая 2023 г. 13:42
ЦБА: В Азербайджане нет игроков, осуществляющих операции с виртуальными активами

"Порядок проведения операций с виртуальными активами", утвержденный Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в прошлом месяце, направлен на предотвращение отмывания денег.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Тогрул Алиев ЦБА на пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"Это решение не имеет ничего общего с регулированием рынка криптовалют", - отметил он.

"На сегодняшний день в Азербайджане нет игроков, осуществляющих операции с виртуальными активами", - добавил представитель ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке AMB "Virtual aktivlərlə əməliyyatların aparılması Qaydası”nın məqsədini açıqlayıb

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