    ЦБА: Ненефтегазовый сектор стал главным драйвером роста экономики за 10 месяцев

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 14:17
    Главным драйвером экономического роста в Азербайджане в январе-октябре этого года стал ненефтегазовый сектор, который увеличился на 3,1%.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов во время обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    По его словам, реальный рост валового внутреннего продукта за 10 месяцев (ВВП) составил 1,3%. "Рост в ненефтегазовом секторе в основном наблюдался в сфере информации и коммуникаций, туризме и строительстве. Прогнозы ЦБА по экономическому росту оптимистичны: ВВП, как ожидается, вырастет на 2,2% к концу 2025 года и на 2% - к концу 2026 года. Ненефтегазовой ВВП, согласно прогнозам, увеличится на 3,7% в этом году и на 4,4% в следующем", - отметил Кязымов.

    Глава ЦБА отметил, что в октябрьском отчете МВФ глобальный рост прогнозируется на уровне 3,2% в 2025 году и 3,1% в 2026 году. Глобальная инфляция ожидается на уровне 4,2% и 3,7% соответственно. При этом годовая инфляция у торговых партнеров Азербайджана в сентябре составила 8,2% против 11% в конце прошлого года, а индекс доллара США за 10 месяцев снизился на 8 процентных пунктов.

