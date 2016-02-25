​ЦБА не изменил официальный курс доллара на завтра

25 февраля, 2016 17:32

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) сохранил официальный курс доллара на 26 февраля на отметке 1,5624 AZN/USD. Об этом сообщили Report в ЦБА. Отметим, что сегодня официальный курс составил 1,5624 AZN/USD