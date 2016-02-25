​ЦБА не изменил официальный курс доллара на завтра

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) сохранил официальный курс доллара на 26 февраля на отметке 1,5624 AZN/USD.
Об этом сообщили Report в ЦБА.
Отметим, что сегодня официальный курс составил 1,5624 AZN/USD
Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) сохранил официальный курс доллара на 26 февраля на отметке 1,5624 AZN/USD.
Об этом сообщили Report в ЦБА.
Отметим, что сегодня официальный курс составил 1,5624 AZN/USD
Tural İbadlıАвтор новости
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